Vorschau : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Nun greift auch die DFB-Auswahl in die EM ein: Der schwere Auftakt gegen Frankreich beschließt den ersten Vorrunden-Durchgang bei dieser Europameisterschaft. Zuvor sind noch die beiden anderen deutschen Gruppengegner dran.

Berlin | Auf geht's für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in diese paneuropäische Europameisterschaft zu Corona-Zeiten: In Weltmeister Frankreich hat die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw heute in München gleich einen Turnierfavoriten zum Gegner. Zuvor treffen in Titelverteidiger Portugal und Außenseiter Ungarn die beiden weiteren Kontrahenten des...

