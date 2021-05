32. Spieltag : Darüber spricht die Liga: Meister-Chance, Abstiegs-Fünfkampf

Auf der Zielgeraden der Meisterschaft können die nächsten Entscheidungen fallen. Nutzen die Bayern ihre zweite Titelchance oder patzen sie erneut? Wer verschafft sich Luft im Abstiegskampf?

Frankfurt am Main | Meister-Chance II für den FC Bayern München. Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga kann das Team von Trainer Hansi Flick seinen neunten Titelgewinn in Serie perfekt machen. Am unteren Tabellenende liegen zwischen dem Tabellen-13. FC Augsburg und dem 1. FC Köln auf dem ersten Abstiegsplatz lediglich vier Punkte. Spannend ist überdies das Rennen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.