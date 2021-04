28. Spieltag : Darüber spricht die Liga: Champions League und Abstiegskampf

Sieben Spieltage vor Schluss rücken in der Fußball-Bundesliga die ersten Entscheidungen näher. Wer festigt die Champions-League-Plätze? Und welches Team verschafft sich Aufwind im Abstiegskampf?

Frankfurt am Main | Auf den FC Bayern München wartet nach der Niederlage und vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Fußball-Bundesliga der kecke 1. FC Union Berlin. Den Tabellensiebten muss der Spitzenreiter trotz Personalsorgen in Schach halten, um nicht Verfolger RB Leipzig wieder Mut im Titelkampf zu machen. Aus Sicht der Kellerkinder FC Schalke 04, 1. ...

