33. Bundesliga-Spieltag : Darüber spricht die Liga: „Bomber“-Rekord, Abstieg, Europa

Endspurt. In der Bundesliga steht der 33. Spieltag an, einige Entscheidungen sind noch offen. Die Clubs hatten sich in abgeschottete Quarantäne-Trainingslager begeben. Fällt schon an diesem Wochenende der Rekord von „Bomber“ Gerd Müller?

Frankfurt am Main | Der deutsche Meister steht fest, aber noch sind längst nicht alle Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga gefallen. Es geht gegen den Abstieg und um die Qualifikation für den Europapokal. Und Robert Lewandowski hat einen besonderen Rekord vor Augen. REKORDJAGD: Nach dem vorzeitigen Meistertitel geht es dem FC Bayern München in den letzten zwei Par...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.