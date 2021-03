Hertha BSC : Dardai hofft weiter auf nur kurze Zwangspause für Khedira

Hertha-Trainer Pal Dardai hofft weiter auf eine baldige Rückkehr von Sami Khedira und der ebenfalls verletzten Offensivspieler Matheus Cunha und Nemanja Radonjic.

Berlin | „Im nächsten Spiel werden sie sicher nicht spielen. Dann schauen wir weiter. Sami meint, es sieht gut aus. Das ist erstmal positiv“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem digitalen Mediengespräch. Khedira hatte sich in der Partie am 27. Februar beim VfL Wolfsburg (0:2) eine Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen. Mathe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.