Hertha BSC : Dardai erwägt Startelf-Debüt für Khedira

Sami Khedira steht bei Hertha BSC vor seinem ersten Startelf-Einsatz.

Berlin | Trainer Pal Dardai erwägt, den Ex-Weltmeister am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig in der Anfangsformation aufzubieten. „Ich überlege natürlich, dass er vielleicht von Anfang an spielt“, sagte Dardai in der Online-Pressekonferenz des Berliner ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.