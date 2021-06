Sieg gegen Ukraine : Dank Baumgartner: Österreich erstmals im EM-Achtelfinale

Der Hoffenheimer Christoph Baumgartner schießt die Österreicher zum ersten Mal in die K.o.-Runde einer Fußball-EM. Die Ukrainer agieren im Gruppenfinale zu passiv - und müssen jetzt zittern.

Bulevardul Basarabia 37-39, Arena National Bukarest 022103, Rumänien | „Oh, wie ist das schön!“ David Alaba ließ sich von den singenden Fans in der Kurve feiern, Franco Foda jubelte völlig gelöst in die Kamera. Ein Bundesliga-Duo hat Österreich in sein erstes EM-Achtelfinale geführt. Genau 43 Jahre nach der deutschen Schmach von Cordoba gibt es einen neuen rot-weiß-roten Fußball-Feiertag. Dank des starken Vorlagengebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.