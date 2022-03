WM-Qualifikationsrunde : Corona: St.-Pauli-Profi Irvine nicht zur Australien-Auswahl

Mittelfeldspieler Jackson Irvine vom FC St. Pauli wird nicht zur australischen Fußball-Nationalmannschaft reisen. Der 29 Jahre alte Außenbahnspieler sei positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilte der hanseatische Zweitligist am Sonntag mit. Ein positiver Schnelltest am Samstag sei von einem PCR-Test bestätigt worden. Irvine, der vollständig geimpft sei, befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.

Damit verpasst der Australier die letzten beiden Gruppenspiele in der dritten WM-Qualifikationsrunde in Asien. Zudem wird Irvine bis auf Weiteres nicht an den St. Pauli-Trainingseinheiten teilnehmen können. Das nächste Punktspiel für den Kiezclub steht allerdings erst nach der Länderspiel-Pause am 2. April (20.30 Uhr) bei Hansa Rostock an....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.