Fußball-EM : Corona-Schreck bei Kroaten, Spanien-Angst dank Modric

Ausgerechnet jetzt: Corona beim Vizeweltmeister. Kroatien wird auf seinen EM-Rekordtorschützen Ivan Perisic gegen Spanien verzichten müssen.

København | Die eindringlichste Warnung kommt von Spaniens größtem Kroatien-Kenner. „Sie sind viel mehr als nur Modric“, sagt RB Leipzigs Dani Olmo, der über fünf Jahre in Kroatien spielte, die Sprache perfekt beherrscht und im Land des EM-Achtelfinalgegners verehrt wird. So wie Luka Modric in Spanien. Der ehemalige Weltfußballer wird bemerkenswerterweise der ...

