WM-Qualifikation : Corona-Fall beim DFB-Team - Island-Spiel soll stattfinden

Kurz vor dem Start in die WM-Qualifikation gibt es beim DFB-Team erstmals einen positiv getesteten Spieler. Trotzdem gab es erst einmal grünes Licht für das erste Länderspiel im EM-Jahr.

Duisburg | Kurz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island ist das Corona-Virus auch in die zuvor sichere Blase der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingedrungen. Der DFB bestätigte rund neun Stunden vor dem geplanten Anpfiff am Donnerstagabend in Duisburg ein positives Testergebnis bei einem Spieler. Dieser sei „aktuell symptomfrei“, teilte der Verband ...

