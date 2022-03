Eintracht Braunschweig : Club-Präsidentin Kumpis sieht Frauenquote skeptisch

Die neue Präsidentin von Eintracht Braunschweig, Nicole Kumpis, sieht eine Frauenquote im Profifußball skeptisch.

„Bestimmt ist es in einigen Bereichen sinnvoll, eine Frauenquote einzurichten. Bei uns hätte das wahrscheinlich eher dazu geführt, dass die Leute mich nicht so gern gewählt hätten“, sagte die 48-Jährige in der NDR-Sendung „Sportclub“. „Eine Frauenquote wirkt im ersten Zug immer aufgestülpt. Das macht auch etwas mit einem selbst: Man hat es dann nicht p...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.