Südamerika-Meisterschaft : Chile-Star Sánchez verpasst Gruppenphase der Copa América

Superstar Alexis Sánchez wird der chilenischen Nationalmannschaft bei der Copa América in Brasilien zumindest in der Gruppenphase fehlen.

Santiago de Chile | Bei Sánchez sei nach dem Training am Freitag eine leichte Muskelverletzung disgnostiziert worden, hieß es in einer Mitteilung des Chilenischen Fußballverbandes, aus der die Zeitung „La Tercera“ am Samstag (Ortszeit) zitierte. Zur Erholung werde der Spieler von Inter Mailand in Chile bleiben. Die chilenische Nationalmannschaft, Copa América-Gewinner...

