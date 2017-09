Angeschlagen : Ungewissheit um Keita vor Leipziger Champions-League-Debüt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 11:35 Uhr

Die Sachsen empfangen am Mittwoch den AS Monaco zum ersten Gruppenspiel in der europäischen Eliteliga. Der 22-Jährige aus Guinea konnte beim 2:0-Auswärtssieg in der Bundesliga beim Hamburger SV die Partie nicht zu Ende spielen. Laut Trainer Ralph Hasenhüttl war nach dem Spiel noch nicht klar, ob sich Keita eine Zerrung im Leisten- oder Adduktorenbereich zugezogen oder lediglich unter einem Krampf gelitten hatte.