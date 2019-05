Champions League : Mertesacker: Messi besser als Ronaldo

Im Vergleich der Fußball-Superstars schätzt Ex-Nationalspieler Per Mertesacker Lionel Messi besser ein als Cristiano Ronaldo.

von dpa

07. Mai 2019, 13:24 Uhr

«Man kann ihn einfach nicht ausschalten. Über einen langen Zeitraum so viele Tore zu schießen ist einmalig. Er steht über Cristiano Ronaldo», sagte der Weltmeister von 2014, frühere Verteidiger des FC Arsenal und aktuelle Jugend-Akademieleiter der Gunners im Interview mit «Sport1».

Zudem sagte Mertesacker über Ausnahmekönner Messi, der den FC Barcelona in der vergangenen Woche beim 3:0 im Hinspiel gegen den FC Liverpool mit zwei Toren zu einer super Ausgangsposition für das Erreichen des Champions-League-Finales schoss: «Manchmal ist er nicht beteiligt am Spiel, aber bringt sich mit Ball immer wieder in Position und ist dabei extrem schnell, wendig und torgefährlich. Das ist das Phänomen.»

Mertesacker glaubt nicht, dass den Reds aus Liverpool noch ein Wunder im Rückspiel (21.00 Uhr/Sky/DAZN) vor heimischer Kulisse gelingt: Er gehe davon aus, «dass Messi aus irgendeiner Lage ein Tor schießt und Barcelona weiterkommt». Allerdings rechnet er mit einer Leistungssteigerung der Gastgeber: «Ich glaube, dass Jürgen Klopp die Mannschaft zu Hause nochmal auf ein höheres Niveau bringen kann.»