Auslosung der Champions League : In jedem Topf ein Bundesligist: FC Bayern top

Bei der Auslosung der Champions League erfahren die vier Bundesligisten, gegen welche drei Teams sie jeweils in der Gruppenphase der Fußball-Königsklasse spielen müssen. In jedem der vier Töpfe befindet sich ein deutscher Vertreter.

von dpa

29. August 2018, 07:42 Uhr

Direkte Duelle zwischen Teams einer Nation sind aber ausgeschlossen. Endgültig fix ist die Zuteilung aller Teams auf Grundlage des UEFA-Koeffizienten auf die Töpfe erst mit Abschluss der Playoff-Partien am späten Mittwochabend.

Topf 1 (Titelverteidiger, Sieger Europa League und die Meister der sechs besten nationalen Fußball-Verbände):

Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, FC BAYERN MÜNCHEN, Manchester City, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Lok Moskau

Topf 2 (nach UEFA-Koeffizient):

BORUSSIA DORTMUND, FC Porto, Manchester United, Schachtjor Donezk, SSC Neapel, Tottenham Hotspur, AS Rom + 1 weiteres Team

Topf 3 (nach UEFA-Koeffizient):

FC SCHALKE 04,Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, ZSKA Moskau, + drei weitere Teams

Topf 4 (nach UEFA-Koeffizient):

FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Mailand, 1899 HOFFENHEIM, AEK Athen, + 2 weitere Teams

offen:

FC Liverpool: Topf 2 oder 3 FC Valencia: Topf 3 oder 4 Viktoria Pilsen: Topf 3 oder 4

Bei Qualifikation:

Benfica Lissabon: Topf 2 RB Salzburg: Topf 3 PSV Eindhoven: Topf 3 oder 4 PAOK Saloniki: Topf 3 oder 4 Bate Borissow: Topf 4 Roter Stern Belgrad: Topf 4

Die Champions League macht ihrem Namen als Geldmaschine wieder alle Ehre. Top-Clubs wie der FC Bayern München oder Titelverteidiger Real Madrid können in der kommenden Spielzeit der Fußball-Königsklasse mehr als 100 Millionen Euro an Preisgeld einnehmen. Möglich macht das der neue Verteilungsschlüssel, über den insgesamt 2,04 Milliarden Euro an die Teilnehmer ausgeschüttet werden. Insgesamt rechnet die UEFA mit Einnahmen von 3,25 Milliarden Euro durch die Europacup-Wettbewerbe.

Dabei gibt es fünf verschiedene Verteilungskategorien für das Preisgeld in der Champions League:

- Startgeld: 15,25 Millionen Euro für jeden der 32 Clubs in der Gruppenphase

- Punktprämie: 2,7 Millionen Euro pro Sieg und 900 000 Euro pro Remis in der Gruppenphase

- Prämien für Einzug in K.o.-Runden:

Achtelfinale: 9,5 Millionen Euro

Viertelfinale: 10,5 Millionen Euro

Halbfinale: 12 Millionen Euro

Finale: 15 Millionen Euro

Sieg: 4 Millionen Euro + 3,5 Millionen Euro für Qualifikation zum Supercup

- Koeffizientenrangliste: Verteilt werden 585 Millionen Euro insgesamt, aufgeteilt auf 32 Clubs nach Koeffizientenrangliste der Erfolge der letzten zehn Jahre. Platz 32 bekommt 1,108 Millionen Euro, Platz 1 (Real Madrid) 32x1,108 Millionen Euro = 35,46 Millionen Euro. Bayern München bekommt als Dritter 33,24 Millionen Euro. Die genaue Platzierung und damit die Summen für Schalke, Dortmund und Hoffenheim hängen von den Playoff-Spielen ab.

- Marktpool: Verteilt werden rund 292 Millionen Euro an alle Teilnehmer. Als Schlüssel dienen die Einnahmen aus den jeweiligen Fernsehmärkten, weshalb eine genaue Berechnung noch nicht möglich ist. Den deutschen Betrag teilen sich die vier Clubs nach einem nationalen Erfolgsschlüssel. 50 Prozent werden gleichmäßig verteilt, von den weiteren 50 Prozent bekommt Meister Bayern 40 Prozent, der Liga-Vize Schalke 30 Prozent, der Liga-Dritte Hoffenheim 20 Prozent und der Liga-Vierter Dortmund zehn Prozent.