Champions League : Flick gegen Chelsea mit Müller, Coman, Boateng und Pavard

Der FC Bayern München läuft im Champions-League-Spiel in London gegen den FC Chelsea wieder mit der zuletzt bewährten Formation auf.

Avatar_shz von dpa

25. Februar 2020, 20:01 Uhr

Trainer Hansi Flick bietet im Achtelfinal-Hinspiel am Abend an der Stamford Bridge in der Offensive wieder Thomas Müller und Kingsley Coman von Anfang an auf. Die beim 3:2 gegen den SC Paderborn gesperrten Jérôme Boateng und Benjamin Pavard ergänzen mit David Alaba und Alphonso Davies die Abwehrreihe. Erwartungsgemäß zurück auf die Ersatzbank müssen Philippe Coutinho, Lucas Hernández, Corentin Tolisso und Álvaro Odriozola.

Die Münchner Startelf:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski