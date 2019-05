Champions-League : FC Liverpool fliegt vor Finale ins Trainingslager

Der FC Liverpool und sein deutscher Trainer Jürgen Klopp sind am Montagnachmittag zur Vorbereitung auf das Champions-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur in ein sechstägiges Trainingslager in Marbella geflogen.

von dpa

20. Mai 2019, 15:28 Uhr

Der LFC gab auf seiner Internetseite ein Aufgebot von 26 Spielern bekannt, die in Spanien dabei sein werden. Klopp war mit seinem Team bereits vor den beiden Achtelfinal-Duellen mit dem deutschen Meister FC Bayern München für mehrere Tage nach Marbella gereist.

Das Champions-League-Finale gegen Tottenham findet am Samstag, 1. Juni, in Madrid statt.