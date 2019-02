Champions League : FC Bayern mit Coman nach Liverpool

Der FC Bayern München gibt die Hoffnung auf einen Einsatz von Fußball-Profi Kingsley Coman im Champions-League-Spiel beim FC Liverpool nicht auf.

von dpa

17. Februar 2019, 13:56 Uhr

Der angeschlagene Außenstürmer absolvierte ein individuelles Lauftraining und wird am Montag auch mit der Mannschaft nach England reisen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.

Der 22 Jahre alte Franzose hatte sich beim 3:2 der Bayern in der Bundesliga beim FC Augsburg am linken Fuß verletzt. Comans Mitwirken am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bleibt jedoch ungewiss.

Nach einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung hatten die Bayern am Samstag eine «Entwarnung» übermittelt. Die Bänder am vorgeschädigten linken Fuß des Profis sollen nicht beschädigt sein. Coman sei «eine Option» für das Achtelfinal-Hinspiel.

Der zweifache Torschütze und Vorbereiter des Siegtores von David Alaba war beim Spiel in Augsburg in der Schlussphase bei einem Zweikampf von Gegenspieler Kevin Danso am Sprunggelenk getroffen worden. Es war der Fuß, an dem Coman 2018 gleich zweimal einen Syndesmosebandriss erlitten hatte und jeweils monatelang ausfiel.