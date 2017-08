Gruppenphase der Saison 2017/2018 : Champions-League-Auslosung im Liveticker

vergrößern 1 von 1 Foto: Salvatore Di Nolfi 1 von 1

Monte Carlo | Die Fußball-Bundesligisten sind bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am Donnerstag in Monaco (18 Uhr/Eurosport und Sky) auf Losglück angewiesen. Die Reform hat eine schwerere Planbarkeit zur Folge. So droht selbst dem gesetzten Meister Bayern München eine schwere Vorrunden-Gruppe.

Nach der Auslosungs-Reform

Seit der Saison 2015/16 bilden nicht mehr die acht Teams mit dem besten UEFA-Koeffizienten Topf 1, sondern der Titelverteidiger und die Meister der sieben bestplatzierten Länder. Somit befinden sich darin neben Vorjahressieger Real Madrid, Finalist Juventus Turin, dem FC Bayern, dem FC Chelsea und Halbfinalist AS Monaco auch vermeintlich schwächere Teams wie Benfica Lissabon, Spartak Moskau oder Schachtjor Donezk.

Nach Scheitern von Hoffenheim: Mehr Gelder für die drei Bundesligisten Das Scheitern von 1899 Hoffenheim in den Playoffs zur Champions League beschert den drei anderen Bundesligisten in der Fußball-Königsklasse höhere Einnahmen. Der deutsche Anteil am sogenannten Marktpool muss nun nur unter Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund statt unter vier Teilnehmern aufgeteilt werden. Im gesamten Marktpool der UEFA befinden sich in dieser Saison etwa 507 Millionen Euro. Die Länder erhalten daraus unterschiedliche Beträge, die davon abhängen, welche Einnahmen die UEFA auf dem jeweiligen TV-Markt generiert. Die exakten Zahlungen hängen von fünf Faktoren ab, darunter auch die Ergebnisse der Vereine bei vorherigen Champions-League-Teilnahmen. Der FC Bayern bekommt als Meister den höchsten Anteil. Im Vorjahr erhielten die Münchner auf diesem Wege rund 23,7 Millionen, Borussia Dortmund 20,2, Bayer Leverkusen 14,8 und Borussia Mönchengladbach 9,4. Im kommenden Jahr werden die Marktpool-Einnahmen dann auf jeden Fall wieder auf vier Vereine aufgeteilt. Nach einer dann greifenden Champions-League-Reform muss der Tabellenvierte der Bundesliga künftig nämlich nicht mehr in die Playoffs, sondern ist direkt für die Gruppenphase qualifiziert.

Die Zusammensetzung der Lostöpfe

Topf 1 Topf 2 Real Madrid (Titelverteidiger)

Bayern München

FC Chelsea

Juventus Turin

Benfica Lissabon

AS Monaco

Spartak Moskau

Schachtjor Donezk FC Barcelona

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

FC Sevilla

Manchester City

FC Porto

Manchester United Topf 3 Topf 4 SSC Neapel

Tottenham Hotspur

FC Basel

Olympiakos Piräus

RSC Anderlecht

AS Rom

Besiktas Istanbul

FC Liverpool Feyenoord Rotterdam

NK Maribor

RB Leipzig

Celtic Glasgow

Sporting Lissabon

Apoel Nikosia

Bergkarabach Agdam

ZSKA Moskau

Verfolgen Sie die Champions-League-Auslosung aus Monte Carlo im Liveticker

von shz.de

erstellt am 24.Aug.2017 | 13:10 Uhr