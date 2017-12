vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

erstellt am 08.Dez.2017 | 13:20 Uhr

Borussia Dortmund als schlechtester deutscher Teilnehmer der Champions-League-Geschichte, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim als schlechteste Bundesligisten in der Europa-League-Historie und das kollektive Ausscheiden des deutschen Quartetts im kleinen Europacup stehen für ein dramatisch schlechtes Abschneiden.

Vor kurzem sah sich die Weltmeister-Liga noch auf dem besten Weg, die beste der Welt zu werden. Die Antwort darauf kann aus heutiger Sicht nur lauten: Von wegen! Im Jahr 2018 werden nur noch drei von sieben gestarteten deutschen Teams dabei sein. In der Champions League hält der FC Bayern die deutsche Fahne hoch. In der Europa League sorgten nur der BVB als historisch schwächster Absteiger vom einen in den anderen Europacup und Vizemeister RB Leipzig durch Rang drei in der Königsklasse dafür, dass die Bundesliga überhaupt noch vertreten ist.

«Man muss sich Gedanken machen», sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Für ihn kommen «viele Faktoren zusammen». So werde es für die Bundesliga-Clubs in der Spitze immer schwerer, weil etwa die englischen Vereine, die mit fünf Vertretern im Champions-League-Achtelfinale einen (positiven) Rekord aufstellten, über riesige Geldsummen verfügten: «Der FC Bayern kann da noch in etwa mithalten. Für die anderen deutschen Clubs ist das schwierig.»

Von 40 Spielen seit Beginn der Ausscheidungsspiele verloren die Bundesligisten 21 und gewannen nur elf. Alleine fünf Siege davon holten die Bayern, die beim 0:3 bei Paris Saint-Germain aber zwischendurch auch eine Lehrstunde erhielten. Für die sie sich durch das 3:1 zum Abschluss immerhin rehabilitierten.

Vor allem die Bilanz in der Europa League ist geradezu desaströs. Nachdem seit der Einführung 2009 überhaupt nur drei von 26 Bundesligisten in der Vorrunde ausgeschieden waren, scheiterten diesmal alle drei. Der SC Freiburg war gar schon in der Quali rausgeflogen. Hertha BSC und 1899 Hoffenheim sind die ersten deutschen Teams, die eine Gruppenphase als Letzter beenden. Die schon in den Play-offs zur Champions League gescheiterten Hoffenheimer stehen wegen der etwas schlechteren Tordifferenz nun als schlechtester deutscher Teilnehmer in der Historie. Den 1. FC Köln unterscheidet nur eine leicht bessere Tordifferenz (7:8 statt 5:8) vom bisher schlechtesten deutschen Teilnehmer, Freiburg 2013/14.

Die Gruppenphase beider Europacups beendet die Bundesliga nur als Neunter - hinter Zypern oder Österreich und gleichauf mit der Ukraine. In der Fünfjahreswertung belegt sie weiterhin Rang vier, der für die kommenden Jahre vier feste Champions-League-Startplätze sichern würde. Allerdings schmilzt der Vorsprung auf den Fünften Frankreich weiter. In die Saison war die Bundesliga noch als Zweiter gegangen.

Es waren aber nicht nur große Teams wie Paris, BVB-Kontrahent Real Madrid oder Köln-Gegner FC Arsenal, an denen die deutschen Teams scheiterten. Dortmund schaffte in zwei Spielen gegen APOEL Nikosia aus Zypern keinen Sieg (beide 1:1). Die Hertha verlor bei Östersunds FK in Schweden (0:1) und Sorja Luhansk in der Ukraine (1:2), Hoffenheim bei Ludogorez Rasgrad in Bulgarien (1:2), Köln bei BATE Borissow in Weißrussland (0:1). Freiburg war an NK Domzale aus Slowenien gescheitert, das eine Runde später gegen Olympique Marseille chancenlos war (1:1/0:3).

Sicher lag es auch daran, dass mancher Neuling am Start war. «Wir haben Lehrgeld gezahlt», bekannte Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl. «Der vierte Platz in der Bundesliga kam vielleicht auch ein, zwei Schritte zu früh», sagte sein Hoffenheimer Kollege Julian Nagelsmann.

Die Fußball-Bundesliga in der Gruppenphase der Europacups:

Die Top 10 der UEFA-Fünfjahreswertung

Platz Land Saison 13/14 Saison 14/15 Saison 15/16 Saison 16/17 Saison 17/18 Punkte gesamt 1 Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 11,000 98,284 2 England 16,785 13,571 14,250 14,298 12,214 71,748 3 Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 10,833 69.749 4 Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 6,000 67,570 5 Frankreich 8,500 10,916 11,083 14,416 7,500 52,415 6 Russland 10,416 9,666 11,500 9,200 9,400 50,182 7 Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 7,000 44,582 8 Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 6,000 39,133 9 Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500 10 Türkei 6,700 6,000 6,600 9,700 5,800 34,800

Die Top 10 der bisherigen Saison 2017/18

1 England 12,214 2 Italien 11,000 3 Spanien 10,833 4 Russland 9,400 5 Frankreich 7,500 6 Zypern 7,000 Portugal 7,000 8 Österreich 6,750 9 Deutschland 6,000 Ukraine 6,000

