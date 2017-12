Alle Bayernspiele live im ZDF : Champions-League-Achtelfinale: Bayern gegen Besiktas, Paris gegen Real

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Götz Bonsen

erstellt am 11.Dez.2017 | 13:04 Uhr

Nyon | Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat im Achtelfinale der Champions League mit Besiktas Istanbul das vermeintlich leichteste Los gezogen. Bei der Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon hätten die Münchner als Gruppenzweiter auch Manchester City oder den FC Barcelona bekommen können, doch Losfee Xabi Alonso erhaschte für seine Ex-Kollegen den türkischen Meister.

Der Sieger der Bayern-Gruppe, Mitfavorit Paris St. Germain, bekommt es gleich im Achtelfinale mit dem zweifachen Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Beim Duell Neymar gegen Cristiano Ronaldo müssen die Franzosen zunächst auswärts antreten. Die Bayern haben zunächst Heimrecht.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic kommentierte das Los bei FCB-TV gewohnt respektvoll: „Wir wissen, wie stark die sind. Wir haben das in den Spielen gegen Leipzig verfolgt. Es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist okay. Wir freuen uns auf die außergewöhnliche Stimmung. Man sagt ja immer, dass es ein Nachteil ist, erst zu Hause zu spielen. Wir müssen es so nehmen. Es ist kein Vorteil, aber wir sind stark genug, nehmen das an und werden Gas geben.“

Für Bayerns früheren Torwart und heutigen Direktor der Fanbetreuung, Raimond Aumann, ist die Reise eine Wiederkehr an alte Wirkungsstätte. 1995 wurde der Weltmeister von 1990 mit Besiktas türkischer Meister. Letztmals trafen die Club vor über 20 Jahren aufeinander. Im Herbst 1997 gewannen die Bayern beide Gruppenspiele der Champions League mit 2:0. Weitere Aufeinandertreffen der Clubs hat es nicht gegeben.

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele am 6./7. sowie 13./14. März. Das Finale ist am 26. Mai 2018 in Kiew. Erstmals seit 2008/2009 ist die Bundesliga nur mit einem Club in der K.o.-Runde der Königsklasse vertreten. Durch die so genannte Follow-Your-Team-Regelung zeigt das ZDF damit alle noch ausstehenden Spieler der Bayern in der diesjährigen Championsleague.

Die Champions-League-Achtelfinal-Auslosung auf einen Blick (Hinspielpaarungen)



Bayern München - Besiktas Istanbul FC Chelsea - FC Barcelona Schachtjor Donezk - AS Rom Real Madrid - Paris St. Germain FC Sevilla - Manchester United FC Porto - FC Liverpool FC Basel - Manchester City Juventus Turin - Tottenham Hotspur