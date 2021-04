Champions League : BVB-Trainer Terzic kämpferisch: „Ist erst Halbzeit“

Eigentlich schien der BVB im Duell mit dem Starensemble Manchester City chancenlos. Doch das unglückliche 1:2 macht nicht nur Mut für den Liga-Endspurt, sondern auch für das Rückspiel.

Manchester | In der Bundesliga abgeschlagen, in der Champions League konkurrenzfähig - Borussia Dortmund bleibt ein Team mit zwei Gesichtern. Beim unglücklichen 1:2 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City deutete der Revierclub an, über welch großes Potenzial er an besseren Tagen verfügt. Trotz der Last-Minute-Niederlage wertete ...

