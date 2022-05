Fußball : BVB-Nachwuchs nach Sieg erneut A-Junioren-Meister

Die U19-Fußballer von Borussia Dortmund haben ihren Titel in der Nachwuchs-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft um die bundesliga-erfahrenen Tom Rothe und Jamie Bynoe-Gittens setzte sich am Sonntag im Finale bei der U19 von Hertha BSC nach Rückstand mit 2:1 (1:1) durch. Für den BVB war es bereits der neunte Titel in dieser Altersklasse, die Berliner dagegen verpassten ihren zweiten Triumph nach 2018. Zuletzt war wegen der Corona-Pandemie kein Meister gekrönt worden, Dortmund hatte das bislang letzte Endspiel 2019 gegen den VfB Stuttgart gewonnen.

Die Hertha ging am Sonntag vor den Auge...

