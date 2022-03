Bundesliga : BVB droht erneute Spielverlegung: Haaland wieder fit

Für Borussia Dortmund wird die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld zu einem unliebsamen Déjà-vu. Nur eine Woche nach der ersten coronabedingten Verlegung eines Bundesliga-Spiels in dieser Saison beim FSV Mainz könnte es den Tabellenzweiten ein weiteres Mal treffen. Bisher unbestätigte Medienberichte über einen Virusausbruch bei der Arminia schüren entsprechende Spekulationen über eine neuerliche Absage. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen. Heute haben wir unser Training ganz normal absolviert“, sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag.

Gleichwohl beklagte der Fußball-Lehrer die wachsende Zahl an Infektionen und das drohende Szenario weiterer Spielverlegungen: „Alle sind genervt von diesem Thema, alle wollen zurück zur Normalität. Im Moment haut es mal wieder durch.“ Für die in den vergangenen Tagen aufgekommene Diskussion innerhalb der Bundesliga über eine Vereinheitlichung von Coron...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.