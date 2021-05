Nationalmannschaft : Bundestrainer Löw vermeidet klare Aussage zu Müller

Sechs Tage vor der Bekanntgabe des EM-Kaders hat sich Bundestrainer Joachim Löw bei der Frage nach einem Comeback von Thomas Müller nicht aus der Reserve locken lassen.

Berlin | „Telefonieren tue ich eigentlich ständig im Moment, das hilft schon, mit allen möglichen Leuten“, sagte Löw am Donnerstag in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Finales in der ARD. Die „Bild“-Zeitung hatte zuletzt berichtet, der 61-Jährige solle Müller (31) am Telefon signalisiert haben, ihn in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückholen zu wollen...

