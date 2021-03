Nationalmannschaft : Bundestrainer: Entscheidung über Müller & Co. erst im Mai

Die Entscheidung über ein mögliches Comeback von Thomas Müller (31), Mats Hummels (32) und Jêrôme Boateng (32) in der Fußball-Nationalmannschaft verknüpft Bundestrainer Joachim Löw auch mit den Auftritten des aktuellen Kaders in den anstehenden drei WM-Qualifikationsspielen.

Duisburg | „Man muss unsere Mannschaft, die jetzt im März zusammen ist, nochmal rausfordern und ihnen nochmal Dinge nahelegen, was wir jetzt brauchen Richtung Turnier“, sagte Löw bei Bayern 1 in der Sendung „Heute im Stadion“. Er ergänzte mit Blick auf den Kader für die Europameisterschaft im Sommer: „Dann muss man sehen, welche Position können wir vielleicht no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.