DFB-Pokal 1. Runde : Bundesligisten am Samstagnachmittag nicht zu schlagen

Sechs Fußball-Bundesligisten haben sich in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstagnachmittag schadlos gehalten.

Avatar_shz von dpa

12. September 2020, 17:34 Uhr

Frankfurt am Main | Borussia Mönchengladbach gewann die ins eigene Stadion verlegte Partie gegen Regionalligist FC Oberneuland mit 8:0 (5:0), RB Leipzig siegte auswärts beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg mit 3:0 (1:0). Der 1. FC Köln gewann die nach Köln verlegte Partie gegen Regionalligist VSG Altglienicke mit 6:0 (3:0). Der VfL Wolfsburg lag im Duell mit Regionalligist Union Fürstenwalde in Wolfsburg zunächst mit 0:1 zurück, gewann dann aber mühelos mit 4:1 (2:1).

Eintracht Frankfurt siegte bei Drittligist TSV 1860 München mit 2:1 (0:0), der FC Augsburg mit 7:0 (2:0) in der nach Augsburg verlegten Partie gegen Eintracht Celle. Am Freitagabend war Hertha BSC als bislang einziger Erstligist ausgeschieden, die Berliner verloren mit 4:5 (2:3) bei Eintracht Braunschweig.





Oberligist SV Todesfelde, der als einziger Amateurclub am Samstagnachmittag im eigenen Stadion spielte, unterlag Zweitligist VfL Osnabrück mit 0:1 (0:0). Außerdem gewann Zweitligist VfL Bochum das Duell mit Oberligist FV Engers im eigenen Stadion mit 3:0 (0:1). Die Partie von Oberligist RSV Meinerzhagen gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth in Fürth ging beim Stand von 1:1 (0:0) in die Verlängerung.