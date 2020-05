Gedenken an George Floyd : «Zeichen gegen Rassismus»: Thuram jubelt mit Kniefall

Fußball-Profi Marcus Thuram hat seinen ersten Treffer für Borussia Mönchengladbach in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag mit einem Kniefall bejubelt. Der 22 Jahre alte Franzose kniete nach seinem Tor zum 2:0 im Strafraum nieder und senkte den Kopf.

Avatar_shz von dpa

31. Mai 2020, 18:44 Uhr

«Er hat es auf den Punkt gebracht, er hat ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt, was wir natürlich alle komplett unterstützen», sagte Trainer Marco Rose über die Szene während der Partie, die sein Team mit 4:1 gewann. «Ich glaube, dass alle das komplett mittragen, dass alle den gleichen Gedanken tragen wie er.»

Der Club schrieb zu einem Foto auf Twitter: «Besonderer Moment im Borussia-Park». Der englischsprachige Account der Gladbacher twitterte: «Keine Erklärung erforderlich». Im American Football hatte Quarterback Colin Kaepernick 2016 eine Protestwelle gegen Unterdrückung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt in den USA gestartet. Der heute 32-Jährige war während der Nationalhymne auf ein Knie gegangen.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis gibt es in den USA derzeit landesweit Proteste und Gewalt. Der Schalker Profi Weston McKennie hatte am Samstag in der Partie gegen Werder Bremen (0:1) mit einer Armbinde seine Unterstützung für Floyd gezeigt.