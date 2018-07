Verletzt : Werder-Stürmer Johannsson reist aus Trainingslager ab

Werder Bremens Stürmer Aron Johannsson hat das Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Zillertal verlassen.

18. Juli 2018, 17:32 Uhr

Der US-Amerikaner hat Probleme am Sprunggelenk und reiste am Mittwoch ab. Auch Nachwuchstalent Jannes Vollert kehrt wegen Problemen am Oberschenkel vorzeitig nach Bremen zurück, teilte der Club mit. Die Hanseaten bleiben noch bis zum Samstag im Zillertal. Davor bestreitet die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ein Testspiel gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln.