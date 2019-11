Bundesliga : Werder-Kapitän Moisander: Im neuen Jahr wieder angreifen

Für Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander ist die vor der Saison als Ziel anvisierte Qualifikation für den Europapokal derzeit kein Thema.

Avatar_shz von dpa

26. November 2019, 14:17 Uhr

«Wir brauchen jetzt nicht über Europa nachdenken», sagte der 34-Jährige in einer Medienrunde in Bremen und ergänzte: «Es geht darum, bis Weihnachten möglichst viele Punkte zu sammeln und dann im neuen Jahr wieder anzugreifen.» Werder ist nach zuletzt acht Spielen in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg auf Rang 14 abgerutscht und liegt neun Punkte hinter einem Europa-League-Platz.

Bei ihrer Mitgliederversammlung hatten die Norddeutschen am Vorabend die Verlängerung von Moisanders Vertrag bis 2021 verkündet. Der zuletzt verletzte finnische Abwehrspieler sagte zu seinem Gesundheitszustand: «Ich hatte auch gehofft, dass ich schneller zurückkommen kann. Es wird aber immer besser, ich bin auf dem Platz, kann morgen Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Das stimmt mich optimistisch.» Sein bis dato letztes Pflichtspiel bestritt Moisander beim 3:2-Heimsieg der Bremer am dritten Spieltag gegen den FC Augsburg.