Verteidiger : Werder kann gegen Dortmund mit Caldirola planen

05.Dez.2017

Caldirola war am vergangenen Wochenende beim 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart wegen einer Fußverletzung nicht im Kader. In dieser Saison bestritt der 26-Jährige bislang ein Ligaspiel. Ein Einsatz des Ergänzungsstürmers Aron Jóhannsson gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nach seinen Knieproblemen dagegen unwahrscheinlich.

