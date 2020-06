Abstiegskampf : Werder hofft vor Köln-Spiel auf Rashica-Einsatz

Werder Bremen hofft vor dem Abstiegsduell gegen den 1. FC Köln weiter auf den Einsatz von Offsensivspieler Milot Rashica.

26. Juni 2020, 11:19 Uhr

«Er muss in der Lage sein, seinen Schmerz zu tolerieren und seine Leistung zu bringen», sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Rashica hatte sich am Mittwoch im Training eine Knöchelverletzung zugezogen. «Wir müssen abwarten», sagte Kohfeldt mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Mit sieben Saisontreffern ist Rashica in dieser Spielzeit der beste Bundesliga-Torjäger des Tabellenvorletzten, der am 34. Spieltag unbedingt gewinnen muss, um noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben. Der Kosovare befindet sich allerdings seit Wochen im Formtief und erzielte in der Rückrunde noch keinen Treffer. Dennoch haben einige Clubs Interesse am Stürmer. Ein Wechsel von Rashica nach dieser Saison gilt als sicher.

Wieder zur Verfügung steht Bremen gegen Köln dagegen Kevin Vogt. Der Defensivspieler hat seine Hüftverletzung auskuriert. Auch Theodor Gebre Selassie ist rechtzeitig wieder fit. Für Sebastian Langkamp (Zerrung) rückt Ömer Toprak in den Kader.

