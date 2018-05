Delling-Kolumne : Vorfreude auf die vielen Fernduelle

Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für uns das aktuelle Sportgeschehen.

von Gerhard Delling

05. Mai 2018, 09:43 Uhr

Am Samstag gibt es endlich mal wieder Fußball wie früher. 18 Teams im Einsatz, neun Spiele, alle gleichzeitig an diesem Tag um 15.30 Uhr. Und viele davon mit spannenden Fernduellen. Mal abgesehen von Bayern München und Werder Bremen geht es noch für alle anderen Mannschaften um entscheidende Weichenstellungen.

Das ist nicht gut für die vier Teams, die ums Überleben kämpfen und allesamt auswärts antreten müssen. Am schlechtesten ist die Lage für den VfL Wolfsburg, obwohl der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als der HSV. Aber dafür fehlt es dort an allen Ecken und Enden. Vor allem an so „weichen“ und unbezahlbaren Faktoren wie Zusammenhalt. Wie soll der auch entstehen in einem Club, der in den vergangenen zwei Jahren Manager, Aufsichtsräte und sechs Trainer verschlissen hat – den aktuellen Bruno Labbadia miteingeschlossen. Der steht plötzlich allein da – allein gelassen! Den Sportchef Olaf Rebbe hat man ihm genommen; entlassen, obwohl noch gar kein neuer da ist. Weil man mitten im Abstiegskampf die Verhandlungen mit dem Manager von Hannover 96, Horst Heldt, angefangen und doch nicht die nötige Ablösesumme locker gemacht hat, um das zu diesem Zeitpunkt fragwürdige Geschäft abzuschließen.

Aufgrund dieses den Fußball beschädigenden Gebarens muss man wahrscheinlich tatsächlich auch mal über ein fixiertes Transferfenster bei Führungspositionen in Fußballvereinen nachdenken. Denn es braucht Regeln, wenn die handelnden Personen keine gesellschaftlichen Werte mehr kennen oder beachten.

In der Regel wird solches Verhalten irgendwann bestraft – manchmal früher, bisweilen erst später. Den VfL Wolfsburg hat es sofort erwischt mit der Niederlage gegen den HSV vergangene Woche. Und das muss nicht das Ende der „Bestrafung“ sein, denn heute geht es nach Leipzig. Würden die Gastgeber gerade nicht selber eine Durststrecke durchmachen, dann hätten diese verunsicherten Wolfsburger sicher gar keine Chance auf Erfolg. So hofft der erfahrene Trainer Bruno Labbadia doch noch auf die Kehrtwende nach einem Kurztrainingslager im thüringischen Teistungen. Das einzige aber, das Hoffnung macht, ist der Reim auf „Leistungen“, denn in diesem Spiel sind nicht nur gute, sondern vor allem geschlossene Mannschaftsleistungen gefragt.

Die kann man eher vom HSV erwarten. Der hat zwar eine ähnlich schwere Aufgabe bei den Frankfurtern, aber die Hamburger präsentieren sich als lebendige Einheit. Wieder werden mehrere tausend Fans das Team begleiten. Wieder dürfte Trainer Christian Titz auf Sieg spielen lassen. Und endlich könnte die Aufholjagd sogar mit dem Verlassen des Abstiegsplatzes belohnt werden. Das würde wahrscheinlich sogar die Freiburger und Mainzer noch einmal in Schwierigkeiten bringen – an einem spannenden Spieltag mit echten Fernduellen. Wie früher.