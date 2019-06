Leverkusen-Geschäftsführer : Völler will noch «ein paar Jährchen» arbeiten

Rudi Völler will weiter bei Bayer Leverkusen arbeiten, denkt aber auch an den Ruhestand. «Irgendwann wird es lang», sagte der Geschäftsführers des Fußball-Bundesligisten in Berlin und versprach: «Ein paar Jährchen mache ich noch.»

von dpa

06. Juni 2019, 05:45 Uhr

Der ehemalige Profi und Teamchef der deutschen Nationalmannschaft arbeitet seit 2005 wieder bei Bayer. Im Juli 2018 übernahm der jetzt 59-Jährige die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Sport. Die Belastungen spüre er, aber «amtsmüde ist der falsche Ausdruck».