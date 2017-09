Akolo fraglich : VfB gegen Gladbach ohne Gentner und Badstuber

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 13:33 Uhr

«Holger hat das erste Mal das Training mittgemacht, aber das ist zu nah am Spiel», berichtete Fußball-Trainer Hannes Wolf am Montag. Der Innenverteidiger musste mit Beschwerden an den Adduktoren zuletzt pausieren. Über einen Einsatz von Chadrac Akolo will Wolf in den Stunden vor dem Auswärtsspiel am Dienstagabend entscheiden. Der Torschütze beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg war am Samstag mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden.

Neuigkeiten zu Gentners Zustand gab es am Montag keine. Ein OP-Termin nannte Wolf nicht, betonte aber ein weiteres Mal die große Erleichterung darüber, dass Gentner nach seinen Knochenbrüchen im Gesicht wieder ganz gesund werden kann. Die Mannschaft werde gegen die Borussia im Sinne ihres Kapitäns besonders fokussiert sein, kündigte Wolf an. «Wir werden uns jetzt nicht zurückziehen und kleinere Brötchen backen. Im Gegenteil: Wir wollen jetzt noch mehr Schärfe», sagte Wolf.

