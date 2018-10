Rückendeckung : VfB-Coach Rangnick verteidigt Nationalstürmer Werner

Trainer Ralf Rangnick vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat seinen Nationalstürmer Timo Werner nach den torlosen Länderspielen verteidigt.

von dpa

19. Oktober 2018, 14:21 Uhr

«Ich habe irgendwo gelesen, Timo Werner habe eine Strafraum-Allergie - bei uns konnte ich davon Gott sei Dank noch nichts davon entdecken. Er hat bei uns immer wieder viele Spielszenen, gerade auch in der Box gehabt, und auch Tore geschossen. Wir wissen schon, was wir an Timo haben und wo wir ihn sehen. Ich sehe ihn nicht so sehr am Flügel, ich sehe ihn schon eher auf einer Halbposition», sagte der Sportdirektor und Cheftrainer vor dem Auswärtsspiel der Sachsen an diesem Samstag beim FC Augsburg.

Ob er den pfeilschnellen Stürmer in Augsburg von Beginn an bringt, ließ er offen: «Das ist eine der Entscheidungen, die wir treffen müssen. Es gibt aber noch drei, vier andere Positionen, wo es ähnlich ist, wo wir auch entscheiden müssen und es um die gleiche Fragestellung geht: Wer ist am ausgeruhtesten, am frischesten?» Das wollte Rangnick intern erst nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag entscheiden.