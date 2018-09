Verletzung : Verdacht auf Kreuzbandriss bei Bayerns Weltmeister Tolisso

Der FC Bayern München wird womöglich monatelang auf Frankreichs Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso verzichten müssen.

von dpa

15. September 2018, 18:28 Uhr

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler musste beim 3:1 des deutschen Meisters in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nach einem unglücklichen Aktion mit Verdacht auf Kreuzbandriss im rechten Knie vom Platz. «Es wäre schlimm», sagte Trainer Niko Kovac, wenn sich der Verdacht auf die schwere Blessur bestätigen sollte.

Auch Abwehrspieler Rafinha könnte vorerst ausfallen. Der 33-jährige Brasilianer verletzte sich bei einem bösen Foul des Leverkuseners Karim Bellarabi am Fuß. Bellarabi sah die Rote Karte. «Das war nicht nur Rot, das war Doppel-Rot», sagte Bayern-Coach Niko Kovac. Er hofft, dass es bei Rafinha vielleicht keine Bänderverletzung ist.

Der Kroate beklagte die harte Gangart gegen seine Spieler in den ersten Saisonpartien. «Ich habe das Gefühl, dass wir Freiwild sind!» Am ersten Spieltag hatte sich der Franzose Kingsley Coman (22) gegen 1899 Hoffenheim bei einem Foulspiel schwer am Fuß verletzt.