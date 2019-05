Borussia Dortmund : Trotz Sperre in Innenraum: DFB ermittelt gegen Marco Reus

Der DFB ermittelt gegen Borussia Dortmunds Nationalspieler Marco Reus, weil er trotz seiner Sperre am Samstag beim 2:2 in Bremen am Spielfeldrand saß.

von dpa

06. Mai 2019, 14:26 Uhr

Entsprechende Medienberichte bestätigte ein DFB-Sprecher in Frankfurt/Main. BVB-Kapitän Reus war für seine Rote Karte im Derby gegen Schalke 04 für zwei Spiele gesperrt worden.

In den Durchführungsbestimmungen des DFB heißt es in Paragraf 23: «Auf der Ersatzspielerbank an der Seitenlinie dürfen nur das technische und medizinische Personal sowie alle Auswechselspieler Platz nehmen (...) Nicht auf der Ersatzspielerbank Platz nehmen dürfen Personen, denen (...) als Spieler eine Sperre auferlegt worden ist.» Der DFB hat Borussia Dortmund und Reus zu einer Stellungnahme aufgefordert.