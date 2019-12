Vorbereitung auf Rückrunde : Trainingsauftakte und Trainingslager der 18 Bundesligisten

Als erster Fußball-Bundesligist ist Hertha BSC in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet.

30. Dezember 2019, 07:36 Uhr

Nach dem nicht-öffentlichen Trainingsauftakt am Sonntag versammelt Trainer Jürgen Klinsmann das Team der Berliner am heutigen Montag (10.00 Uhr) erstmals wieder auf dem heimischen Übungsplatz. Am 2. Januar folgen fünf weitere Vereine aus der höchsten deutschen Spielklasse. Eine Übersicht: