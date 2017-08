Transfermarkt : Träsch wechselt von Wolfsburg nach Ingolstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Der 29 Jahre alte Träsch kehrt damit in seine Geburtsstadt zurück und wird nach sechs Jahren die Wolfsburger, mit denen er unter anderem DFB-Pokalsieger wurde, verlassen. «Wir sind stolz darauf, dass ein echter Schanzer an seinen Geburtsort zurückkehrt. Mit seiner Qualität und Erfahrung wird er uns schon bald weiterhelfen», sagte Ingolstadts Geschäftsführer Sport Harald Gärtner.

Träschs Vertrag gilt bis 2021. Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt: Träsch war am Montag zum Medizincheck in Ingolstadt und verabschiedete sich am Dienstag von seinen Mannschaftskollegen beim VfL.

«Trotz des sportlichen Rückschlags im Sommer ist die Entwicklung des FCI beeindruckend. Ich bin stolz darauf, bald in meiner Heimat auflaufen zu dürfen», sagte der vielseitig einsetzbare Träsch, der in seiner Karriere oft von Verletzungen geplagt wurde und am Freitag 30 Jahre alt wird. «Er ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein toller Mensch. Es zeichnet ihn aus, dass er sich auch in persönlich schwierigen Zeiten immer wieder zurückgekämpft hat», sagte Wolfsburgs Trainer Andries Jonker.

Bericht auf kicker-Online

Kader VfL Wolfsburg

Kader FC Ingolstadt

Steckbrief Christian Träsch

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 09:40 Uhr