Gefeierter Hoffenheim-Keeper : Torwart Pentke: «Bin die klare Nummer zwei»

Der zuletzt groß gefeierte Torhüter Philipp Pentke will sich bei der TSG 1899 Hoffenheim nach der Rückkehr von Oliver Baumann wieder klaglos hinter dem Stammkeeper einreihen.

Avatar_shz von dpa

03. Februar 2020, 11:17 Uhr

«Ich kenne meine Rolle hier in Hoffenheim, ich bin die klare Nummer zwei», sagte der 34-Jährige in der SWR-Fernsehsendung «Sport im Dritten». «Wenn Oliver fit ist, wird er spielen.»

Baumann stieg derweil nach einer Meniskusoperation wieder ins Mannschaftstraining ein, wie Pentke bestätigte. Die DFB-Pokal-Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) beim FC Bayern München kommt für den Routinier aber wohl zu früh. Der Ex-Regensburger Pentke hatte in seinem erst dritten Bundesliga-Spiel am Samstag den 2:1-Sieg der Kraichgauer gegen Bayer Leverkusen gerettet. Er habe mit Baumann «ein überragendes sportliches und privates Verhältnis», sagte Pentke.