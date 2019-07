Auf Leihbasis : Toljan wechselt vom BVB zu Sassuolo Calcio

Der Wechsel von Jeremy Toljan von Borussia Dortmund zu Sassuolo Calcio ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 24 Jahre alte Außenverteidiger an den italienischen Erstligisten verliehen. Dem Vernehmen nach beträgt die Leihgebühr 2,5 Millionen Euro.

von dpa

11. Juli 2019, 17:36 Uhr

Toljan war 2017 von der TSG Hoffenheim zu den Dortmundern gewechselt, konnte sich allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. In der vergangenen Rückrunde war der vertraglich bis 2022 an den BVB gebundene U21-Europameister von 2017 an Celtic Glasgow ausgeliehen.

Neben Toljan stehen weitere BVB-Profis vor einem Wechsel. Sportdirektor Michael Zorc strebt eine Verkleinerung des großen Kaders mit weit über 30 Profis an. Er hatte am vergangenen Freitag vor allem für den Abwehrbereich Veränderungen angekündigt. So stehen allein sechs Innenverteidiger unter Vertrag.