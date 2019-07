Überraschende Wende : Stürmer Brekalo will beim VfL Wolfsburg bleiben

Stürmer Josip Brekalo will trotz aller Wechselgerüchte beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bleiben. Der Hauptgrund dafür: der neue Wolfsburger Trainer Oliver Glasner.

von dpa

21. Juli 2019, 15:06 Uhr

«Ich hatte ein paar Optionen, aber ich bin glücklich, dass ich sein Training und sein System kennenlernen durfte. Der Trainer ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich hierbleiben möchte», sagte der 21 Jahre alte Kroate im Trainingslager des Europa-League-Teilnehmers im österreichischen Schladming.

Brekalo hat ein enttäuschendes Halbjahr in Wolfsburg hinter sich und wurde zuletzt mit Clubs wie Benfica Lissabon und dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Ein Transfer hätte auch aus Sicht des VfL Sinn gemacht, um Geld für eine Verpflichtung des Stürmers Maximilian Philipp von Borussia Dortmund einzunehmen. Glasner bestätigte jedoch am Sonntag: «Josip ist auf mich zugekommen und sagte, dass er bleiben möchte. Darüber sind wir happy. Jetzt ist alles klar.»