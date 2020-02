Spielunterbrechung : Schmähplakate: Gladbach-Fans beleidigen 1899-Mäzen Hopp

Mönchengladbach (dpa) - Mit Schmähplakaten gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp haben Fans von Borussia Mönchengladbach für eine Spielunterbrechung gesorgt.

22. Februar 2020, 17:15 Uhr

«Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft», stand auf einem Plakat in der Nordkurve. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte Borussia Dortmund am Freitag wegen Beleidigungen von Hopp zu einem Fan-Ausschluss bei den kommenden beiden Spielen in Hoffenheim verurteilt.

Nachdem Ordner intervenierten, verschwand das Plakat ebenso wie eines mit einem Hopp-Gesicht im Fadenkreuz schnell wieder. Die Fanhilfe Mönchengladbach twitterte kurz nach dem Vorfall: «Banner war (grob formulierte) Kritik an #Hopp, dem #DFB und der Strafe diese Woche. Fadenkreuzgrafik ist das Symbol, wegen derer die Strafe gegen #bvb ausgesprochen wurde.»

Gladbachs Manager Max Eberl und Kapitän Lars Stindl gingen in die Kurve, um auf die Fans einzureden. Stadionsprecher Torsten Knippertz bat mit mehreren Durchsagen um Vernunft, «die Mehrheit der Zuschauer hier will so etwas nicht sehen».