Testspiel : Schalke siegt gegen Alanyaspor

Dem FC Schalke 04 ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein Sieg gelungen. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer David Wagner im Trainingslager im österreichischen Mittersill den türkischen Erstligisten Alanyaspor mit 2:0 (1:0).

von dpa

02. August 2019, 16:24 Uhr

Im ersten von zwei Testspielen, die Schalke binnen weniger Stunden bestreitet, erzielten Steven Skrzybski (18. Minute) und Fabian Reese (56.) die Treffer für den Revierclub. In den vorherigen vier Testspielen blieb Schalke ohne Sieg. Offensivspieler Ahmed Kutucu musste nach einem Pressschlag in der Schlussphase vom Feld und wurde zunächst behandelt.

Am Abend bestreitet Schalke in Saalfelden ein weiteres Testspiel gegen ein Spiel gegen den FC Villarreal aus der spanischen Primera División.