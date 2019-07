Nübel-Vertreter : Schalke-Keeper Fährmann vor Wechsel nach England

Torhüter Ralf Fährmann steht nach Informationen mehrerer Medien vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in die englische Premier League. Demnach will Aufsteiger Norwich City den 30 alten Torhüter für ein Jahr ausleihen.

von dpa

03. Juli 2019, 21:43 Uhr

Ein Wechsel könnte dem Schlussmann wieder zu einem Stammplatz verhelfen, den er beim Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison an den jüngeren Alexander Nübel verloren hatte. Trainer in Norwich ist der Deutsche Daniel Farke.