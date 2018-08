Neuverpflichtung optimistisch : Rekordtransfer Klaassen traut Werder gute Saison zu

Werder Bremens Rekordtransfer Davy Klaassen traut den Hanseaten in der kommenden Saison eine gute Rolle zu.

von dpa

10. August 2018, 10:38 Uhr

«Wir haben auf jeden Fall eine richtig gute Gruppe – mit vielen erfahrenen und vielen jungen Spielern. Das ist ein guter Mix», sagte der 25 Jahre alte Niederländer im Interview des Onlineportals deichstube.de. Selbst die Qualifikation für das internationale Geschäft hält der Mittelfeldspieler für realistisch. «Ja, Europa ist möglich», sagte Klaassen.

Allerdings müsse dafür alles passen. «Wir werden nicht schnipsen können und dann haben wir es geschafft. Das ist harte Arbeit», sagte Klaassen, der für 13,5 Millionen Euro vom FC Everton an die Weser gewechselt war.

Die Bremer kehren am Freitag aus dem Trainingslager in Grassau zurück. Am Samstag (14.30 Uhr/Sport1) folgt im Weserstadion die Generalprobe gegen den FC Villarreal aus Spanien. In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt Werder dann in der kommenden Woche bei Wormatia Worms an.