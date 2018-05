Eine weitere Saison : Rafinha unterschreibt beim FC Bayern

Nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern München freut sich Außenverteidiger Rafinha auf die kommende Saison.

von dpa

15. Mai 2018, 11:30 Uhr

«Ich bin seit sieben Jahren hier, nun kommt noch ein Jahr hinzu. Ich fühle mich sehr wohl in München bei einem der besten Vereine der Welt», sagte der gebürtige Brasilianer auf der Internetseite des Vereins. Zuvor hatte er seine Unterschrift unter den bereits verkündeten neuen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister gesetzt. «Ich bin sehr glücklich. Es ist ein Traum, für diesen Verein zu spielen», sagte Rafinha.

Der 32-jährige spielt seit 2011 für die Münchner. Er feierte sechs Meisterschaften und würde gerne am Samstag in Berlin seinen vierten DFB-Pokalerfolg bejubeln. Höhepunkt war für Rafinha der Gewinn der Champions League 2013. In der laufenden Spielzeit kam der Defensivspieler in 39 Pflichtspielen für den Rekordmeister zum Einsatz.