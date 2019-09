Hertha-Fehlstart : Preetz gibt Covic Rückendeckung: «Wir bleiben ruhig»

Nach dem schwächsten Saisonstart seit fast drei Jahrzehnten setzt Hertha-Manager Michael auf den Zeitfaktor und sagt Trainer Ante Covic jede Unterstützung zu.

Avatar_shz von dpa

15. September 2019, 14:32 Uhr

«Wir bleiben ruhig. Ante bekommt von uns jede Hilfestellung», sagte Preetz dem «Kicker». Der Berliner Fußball-Bundesligist ist nach der 1:2-Niederlage am 4. Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 mit nur einem Punkt vorerst auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Zuletzt hatte es das in der Saison 1990/91 gegeben. Covic hat in diesem Sommer als Chefcoach die Nachfolge von Pal Dardai übernommen.

«Wir verkennen nicht die Situation, aber es ist genügend Zeit und es bleiben genügend Spiele, um die Negativ-Dynamik umzukehren», betonte Preetz: «Natürlich tut die Niederlage in Mainz weh. Ein Punkt nach vier Spieltagen, das ist ganz sicher keine zufriedenstellende Ausbeute.» Aber die Hertha-Verantwortlichen würden sehen, «wie akribisch» Covic und sein Trainerteam arbeiten.

«Und wir sehen auch das Fortkommen. In Mainz haben wir stabiler gespielt als zuletzt. Jetzt geht es darum, dass sich die Mannschaft für den Aufwand, den sie betreibt, belohnt und punktet», sagte Preetz.