Rekord-Ablösesumme? : Philipp vor Wechsel zu Hertha - Lukebakio zum Medizincheck

Unmittelbar nach dem Trainingslager in Österreich bahnen sich bei Hertha BSC weitere Neuverpflichtungen an. Nach Informationen der «Sport Bild» steht der 25-jährige Dortmunder Stürmer Maximilian Philipp unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha.

von dpa

01. August 2019, 14:29 Uhr

Nach einem Treffen mit Hertha-Manager Michael Preetz soll es bereits Einigkeit geben. Philipp hatte in der Jugend schon für die Berliner gespielt, war dann über TeBe Berlin und Energie Cottbus beim SC Freiburg in die Bundesliga gekommen. Im Sommer 2017 wechselte der gebürtige Berliner für 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Der 21-jährige Dodi Lukebakio soll nach übereinstimmenden Medienberichten bei Hertha den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Als Transferentschädigung an den Premier-League-Club FC Watford stehen 20 Millionen Euro im Raum - für Hertha wäre dies eine Rekord-Ablösesumme. Offensivmann Lukebakio hatte in der Vorsaison als Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga überzeugt.